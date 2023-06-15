Херсон всё ещё под водой, эвакуация продолжается

Euronews

В Херсонской области, по уточненным данным, не менее 28 человек погибли по обоим берегам Днепра в результате разрушения плотины Каховской ГЭС.

Прошло уже больше недели после прорыва плотины Каховской ГЭС на юге Украины, однако Херсон все еще остается частично затоплен.

По мере того, как вода отступает, масштаб бедствия становится все более очевиден.

Украинские спасатели порой вынуждены рисковать своими жизнями, чтобы помочь оказавшимся в опасной ситуации жителям.

"Масштабы катастрофы огромны, действительно огромны. Они не поддаются описанию и рассказу. Вода еще не отошла от всех сел. Мы узнаем все масштабы бедствия только после того, как вода отступит", - рассказывает сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Юрий Фарина.

Подтопленными на подконтрольной Украине территории региона остаются более трёх тысяч домов, сообщили в администрации Херсонской области.

"В четверг был объявлен сбор средств на закупку для нас необходимого оборудования для локализации, ликвидации и помощи в поисково-спасательных операциях во всех затопленных районах Херсонской области. Это могут быть мотопомпы, шланги для откачки воды - спасательное снаряжение, жилеты, спасательные веревки. Это могут быть спасательные крюки, гидрокостюмы, водолазное снаряжение", - говорит сотрудник ГСЧС Украины.

По официальным данным, не менее 10 человек погибли на правом, подконтрольном Киеву, берегу Днепра после прорыва плотины Каховской ГЭС. Без вести пропавшими считаются более 40 человек.

Сейчас главную опасность для спасателей представляют удары российской артиллерии, рассказывают в ГСЧС.

Эвакуация в городе проходит под обстрелами и взрывами.

"Главная сложность заключается в том, что на левом берегу Днепра страна-террорист оборудовала огневые позиции_ и обстреливает людей, которые пытаются покинуть эти населенные пункты, а также наши спасательные подразделения, помогающие мирным жителям покинуть левый берег"_, - рассказывает Юрий Фарина.

Киев и Москва обвиняют друг друга в разрушении плотины Каховской ГЭС 6 июня. В результате прорыва дамбы на обоих берегах Днепра погибли по меньшей мере 28 человек. Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области.