Траур по жертвам кораблекрушения

Euronews

Полиция допрашивает подозреваемых в незаконной перевозке людей

Греческая полиция допрашивает 8 человек — их называют египтянами — спасшихся с затонувшей лодки, перевозившей мигрантов. Их подозревают в том, что они организовали незаконную перевозку людей, набив более 700 пассажиров в трюм и на палубу совсем небольшого судна. По словам выживших, за билет в Европу они заплатили по 5 тысяч долларов.

Касим Абоззед, родственник пропавших без вести:

«Они ищут тела в море. Есть информация о жене и её брате. Они ищут среди тел в больнице и среди живых. Но пока не могут найти среди живых».

На борту затонувшего судна находились, как сообщается, около 750 человек. Большинство из 104 выживших — мужчины. По мнению спасателей, женщины и дети остались в трюме.

Апостолос Стайкос, Euronews:

«За послдение часы сюда прибыли многие родственники пропавших без вести. Люди, которые приехали из Германии, с Кипра и из других стран. Они сказали нам, что у них больше нет надежды. Они не верят в чудеса. Но они хотят попрощаться».

Помощь спасённым оказывают добровольцы и неправительственные организации. Поисковая операция не прекращается, но по словам специалистов, шансов найти живых уже почти нет.

В береговой охране Греции заявляют, что обнаружили лодку за сутки до катастрофы, но экипаж и пассажиры отказывались от помощи.