Европейский саммит Concordia: энергетическая безопасность и киберзащита

Геополитические риски, энергопереход, развитие технологий и искусственного интеллекта меняют ЕС. На Европейском саммите Concordia в Мадриде обсуждают будущее континента по двум ключевым темам: энергетическая безопасность и киберзащита.

Европа вступает на неизведанную землю. Геополитический риски, энергопереход, развитие технологий и искусственного интеллекта меняют ЕС. Более 75 высокопоставленных представителей государственной и частной сферы обсуждают будущее континента на Европейском саммите Concordia в Мадриде по двум ключевым темам: энергетическая безопасность и киберзащита.

Мэтью Свифт, соучредитель Concordia Summit:

"С точки зрения энергетической безопасности, конечно, с войной в Украине это вышло на первый план. И что случится с Европой, с континентом, и как это повлияет на глобальные рынки".

Война в Украине вынудила ЕС принимать сложные решения по снижению своей энергетической зависимости. Этот переход имеет экономические издержки для бюджетов многих стран.

Хосе Мануэль Баррозу, бывший председатель Европейской комиссии:

"Переход имеет свои издержки, и мы видим здесь, и там, в том числе в странах, которые очень привержены климатическим целям, некоторое сопротивление. Но я верю, что аргументы в пользу устойчивости и декарбонизации победят под давлением текущей геополитической ситуации. Европе очень важно не зависеть от энергии, поступающей откуда-то еще".

Российские атаки происходят не только на поле боя. Киберзащита и искусственный интеллект — другие горячие темы этой конференции. Украина присоединилась к Центру киберзащиты НАТО в мае. Североатлантический альянс является стратегическим партнером саммита Concordia.

Кристина Хинер, Euronews: То, что саммит проводится здесь, в Мадриде, и именно сегодня - не случайно. Испания примет на себя председательство в ЕС 1 июля на следующие 6 месяцев. Через несколько дней, 23 июля, в Испании пройдут досрочные всеобщие выборы, которые, согласно опросам, могут изменить политическую окраску правительства"