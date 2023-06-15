Австралия запретила строить новое здание российского посольства из соображений безопасности

Euronews

Этот предложенный правительством законопроект австралийский парламент принял в кротчайшие сроки. Он блокирует строительство посольства РФ рядом со зданием парламента Австралии

Австралия запретила возводить здание нового российского посольства в Канберре из-за угрозы национальной безопасности.

Чтобы заблокировать строительство австралийское правительство разработало законопроект.

Парламент его одобрил. В то же время в Канберре признают, что Россия может иметь право на финансовую компенсацию.

Отмечается, что Австралия не запрещает России иметь диппредставительства на своей территории, но хочет, чтобы новое посольство не находилось рядом с парламентом.

В посольстве России в Австралии заявили, что это "очередной шаг Энтони Альбанезе (премьер-министр Австралии) на пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой".

С начала российского вторжения в Украину, Канберра предоставила Киеву военную помощь и ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц.