Сотни пропавших без вести и десятки погибших мигрантов: Греция скорбит по жертвам кораблекрушения

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"Мы не хотим, чтобы люди умирали!" Жители Каламаты оказывают помощь выжившим в кораблекрушении нелегальным мигрантам. Спасательная операция продолжалась всю минувшую ночь

Всю минувшую ночь в Ионическом море, спасатели искали выживших в результате кораблекрушения рыбацкого судна с нелегальными мигрантами.

Трагедия разыгралась у берегов Греции. Погибли по меньшей мере 80 человек.

Сотни считаются пропавшими без вести. Более ста пассажиров спасены. Их доставили в город Каламата. Выживших временно разместили в порту Каламаты.

Каламата, Греция AP/PHOTO AVAILABLE TODAY, BEST QUALITY AVAILABLE

Афанасиос Василлопулос, мэр Каламаты:"Мы потрясены. Это то, что человеческий мозг не может понять. Мы все люди, родители. Когда такое случается, мы очень переживаем. Мы думаем о том, как такие трагедии могут происходить. Община мобилизовалась. Мы, как местные власти, предоставили пострадавшим продукты питания. Многие организации также принесли еду для этих людей. Многие жители звонили мне и предлагали принести все, что нужно. Откликнулись все".

Рыболовецкое судно, направлявшееся из Ливии в Италию, перевернулось в международных водах Ионического моря. Греция объявила трехдневный общенациональный траур по погибшим.

Йоли Камбуропулу, жительница Каламаты: "Когда такое случается, наши мысли - с этими людьми. Мы не хотим, чтобы люди умирали здесь или где-либо еще. Эти люди имеют право приезжать к нам и в Европу. Мы должны заботиться о них. Невероятно, как это произошло при силе ветра всего в 2 балла по шкале Бофорта. Я надеюсь, что выживших будет больше, а мы поможем им, чем сможем".

Шансы найти выживших невелики, говорят спасатели. У поднятых из воды пассажиров не было спасательных жилетов.

Апостолос Стайкос, Еuronews:"Когда первые спасенные мигранты достигли порта Каламаты, здесь уже находились многие местные жители с одеждой, продуктами и лекарствами. Здесь есть и психологи, чтобы оказать помощь и поддержать выживших. Вот только специалисты не могут ответить на главные вопросы. Что случилось? Где наши близкие?"