The Cube: фейки о засухе в Европе

С ростом угрозы засухи в социальных сетях оживились обсуждения климатических проблем. Засуха оказалась одной из тем для дезинформации.

Аномальная жара, засуха и наводнения обрушиваются на страны Европы и всего мира. В этом году сильно пострадали Испания, Франция и Италия, а Европейская комиссия предупреждает, что лето может быть ещё более засушливым, чем в предыдущие годы.

Те, кто отрицает изменение климата, преуменьшают значение этих экстремальных погодных явлений в социальных сетях и ставят под сомнение существование глобального потепления в целом. The Cube решил проанализировать некоторые из наиболее распространенных заблуждений и дезинформацию о засухе в регионе.

Осадки ещё не гарантия

Первое заблуждение, довольно популярное в социальных сетях, заключается в том, что засухи не может быть, если недавно был дождь или снег.

Так было произошло в некоторых частях Франции. Пользователи «Твиттера» писали такие сообщения: «Везде весь день идет дождь, даже на юге, в Альпах, в Пиренеях идет снег! Несмотря на очень дождливые март и апрель, СМИ смеют говорить о засухе и глобальном потеплении каждый день!»

Мы обратились за разъяснениями к Тому Филлипсу, профессору климатологии. Он объяснил нам, почему это рассуждение ошибочно:

«Если однажды разом выпадет дождь за весь год, будет наводнение, а весь оставшийся год дождей не будет, случится засуха. Кроме того, если засуха делает землю твердой, то, когда идет дождь, он просто стекает по поверхности и вы почти сразу теряете эту воду».

Снос плотин не приводит к засухе

Другой яркий пример дезинформации – рассуждения о том, что засухи, особенно в Испании, вызваны деятельностью человека, в частности, уничтожением плотин по всей стране. The Cube уже проверял эти сведения. Мы обнаружили, что многие из этих сооружений были возведены десятилетия тому назад и затем либо были заброшены, либо перестали служит своей цели (например, подаче воды для охлаждения АЭС).

Снос таких конструкций эксперты-экологи рассматривают как хороший шаг, потому что так восстанавливается естественный сток реки, улучшается качество воды, а в реках снова появляется много рыбы.

Следы от самолётов не мешают формированию облаков

Наконец, одна из распространенных теорий заговора, с которыми мы сталкиваемся, состоит в том, что засухи вызваны «химтрейлами», сбрасываемыми с самолетов, которые растворяют облака и предотвращают дожди. Том Филлипс объясняет, почему это неверно:

«Когда ты видишь такие белые перья позади самолета, – это называется инверсионным или паровым следом. Когда самолет сжигает топливо, из его задней части выходит водяной пар. И если есть влажный воздух и холодный воздух, получатся такие облака, и это совершенно нормальные водяные облака. И уж точно нельзя сказать, что если над данной территорией часто летают самолёты, там будет засуха. Если бы это было так, засухи охватили бы все густонаселённые районы».