Более десяти человек стали жертвами российских обстрелов в Украине

Euronews

Российские военные в ночь на среду обстреляли Одессу. Утром 14 июня был нанесен удар по Краматорску и Константиновке. Стало известно об обстреле автомобиля в Сумской области. Во всех случаях есть погибшие

В Одессе жертвами российского удара стали три человека. Пострадали более десяти.

Как заявили украинские власти, по городу в ночь на среду были выпущены крылатые ракеты "Калибр". Взрывной волной повреждены бизнес-центр, вуз, жилые дома, магазины, складские помещения.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя обстрел, подчеркнул, что Россия до сих пор способна собирать эти ракеты, поскольку имеет доступ к иностранным деталям. Он призвал усилить санкции, в частности, против тех, кто помогает России получать комплектующие для вооружения.

В офисе генпрокурора Украине сообщили об обстреле 13 июня российскими силами автомобиля в Сумской области.

В машине находились лесники и гражданские. Погибли шесть человек. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, и умышленного убийства.

В среду утром российские военные обстреляли Краматорск и Константиновку. Погибли три человека. Есть раненые. Разрушены и повреждены жилые дома.