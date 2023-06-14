Около 60 человек погибли после затопления лодки с мигрантами в Греции

Euronews

Спасены более 100 человек. Как сообщается, судно, направлявшееся в Италию, вышло из района Тобрук на востоке Ливии.

По меньшей мере 59 человек погибли в результате затопления лодки, перевозившей мигрантов, у южного побережья Греции.

В районе была начата масштабная поисково-спасательная операция. Власти сообщили, что 104 человека были спасены примерно в 75 километрах к юго-западу от южного греческого региона Пелопоннес.

Считается, что судно, направлявшееся в Италию, вышло из района Тобрук на востоке Ливии. Итальянская береговая охрана впервые предупредила греческие власти и Frontex о приближающемся судне во вторник.