EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Около 60 человек погибли после затопления лодки с мигрантами в Греции

Иллюстративное фото. Лодка с мигрантами
Иллюстративное фото. Лодка с мигрантами   -  Авторское право  Michael Varaklas/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Спасены более 100 человек. Как сообщается, судно, направлявшееся в Италию, вышло из района Тобрук на востоке Ливии.

По меньшей мере 59 человек погибли в результате затопления лодки, перевозившей мигрантов, у южного побережья Греции.

В районе была начата масштабная поисково-спасательная операция. Власти сообщили, что 104 человека были спасены примерно в 75 километрах к юго-западу от южного греческого региона Пелопоннес. 

Считается, что судно, направлявшееся в Италию, вышло из района Тобрук на востоке Ливии. Итальянская береговая охрана впервые предупредила греческие власти и Frontex о приближающемся судне во вторник.

Также по теме

Авария у Темпе: железнодорожному инспектору предъявлены обвинения

Столкновение двух поездов в Греции: более 30 погибших

Десятки погибших в результате разрушения Каховской ГЭС