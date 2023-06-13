«Контрнаступательные действия»

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В Москве заявляют, что успешно отражают атаки и наносят ВСУ огромные потери

За минувшие дни украинские войска освободили территорию площадью почти 100 кв. км и несколько небольших населённых пунктов. Об этом в понедельник заявили в Киеве. Там отмечают, что темпы операции пока невелики, поскольку приходится преодолевать сильно укреплённые российские позиции, и подчёркивают, что пока ещё в бой не введены все силы, подготовленные за минувшие месяцы. В украинском руководстве говорят о «контрнаступательных действиях», не подтверждая, идёт ли речь о полномасштабном контрнаступлении.

ВСУ ведут операции на нескольких направлениях; по данным наблюдателей, самые ожесточённые бои идут в Донецкой области. Действия осложняются погодой и разливом из-за взрыва дамбы Каховской ГЭС.

В Москве называют украинское контрнаступление «масштабным», но заявляют, что успешно отбивают атаки, а ВСУ несут огромные потери. Минобороны России публикует кадры уничтоженной бронетехники западного производства.