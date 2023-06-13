Три человека погибли в Ноттингеме, центр города перекрыт - полиция

Euronews

Британская полиция сообщила, что три человека погибли в центре Ноттингема. Еще трое человек получили травмы в результате наезда минивэна, задержан один человек.

В трех разных районах центра Ноттингема были найдены убитыми три человека, еще трое получили ранения в результате наезда минивэна утром во вторник. Все три инцидента полиция связывает между собой.

По подозрению в убийстве задержан 31-летний мужчина. Часть города перекрыта, идет расследование.

"Полиция была вызвана на Илкестон-роуд около 4 часов утра, где на улице были найдены мертвыми два человека. После этого последовал вызов на другое происшествие на Милтон-стрит, где водитель фургона попытался задавить трех человек. Она получают помощь в больнице. Еще один мужчина была найден мертвым на улице Магдала-роуд. Полиция задержала 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве, он находится под стражей", — говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением графства Ноттингтемшир