Итальянские сенаторы прощаются с Сильвио Берлускони

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В Милане завершается подготовка к государственным похоронам

Депутаты Сената Италии почтили минутой молчания память экс-премьера Сильвио Берлускони, который в понедельник скончался в миланской больнице. Дань уважения политику отдают и его сторонники, и противники: Берлускони дольше всех в итальянской истории занимал пост главы правительства, в общей сложности почти десять лет.

К дому медиамагната под Миланом приносят цветы и свечи.

Государственные похороны Сильвио Берлускони также состоятся в Милане, а не в Риме. Церемония прощания состоится в среду в соборе Дуомо. По всей стране будет объявлен национальный траур.

По данным властей Милана, проститься с Берлускони придут 50 тысяч человек — включая ведущих итальянских политиков и зарубежных лидеров.