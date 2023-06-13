EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Жительница Эквадора восстала из гроба

Женщина пришла в себя в гробу
Женщина пришла в себя в гробу   -  Авторское право  Кадр из видео El Titular
 Euronews

Родственники уже положили женщину в гроб, но заметили, что она подаёт признаки жизни

76-летняя жительница Эквадора восстала из гроба. Беллу Монтойю ранее объявили умершей, и уже готовили к похоронам. Но когда она уже лежала в гробу, родные заметили, что женщина подаёт признаки жизни — пытается дышать и двигать рукой, открывает глаза. 

Немедленно была вызвана бригада скорой помощи, и Беллу отправили в ту же больницу, где ранее констатировали её смерть. 

Родственники женщины заявили, что подадут в суд на медучреждение. Минздрав Эквадора уже начал разбирательство.

Также по теме

Италия: прощание с Сильвио Берлускони

"Унабомбер" Тед Качинский умер в американской тюрьме

Гаитяне приходят в себя после землетрясения