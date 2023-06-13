Энергобезопасность в условиях быстро меняющегося рынка

Европа и Центральная Азия в поисках решений актуальных энергетических вызовов. Казахстан, один из крупнейших мировых производителей нефти, стремится увеличить поставки и влияние на энергетическом рынке.

Европа и Центральная Азия в поисках решений актуальных энергетических вызовов. Вопрос энергетической безопасности активно обсуждался на Международном форуме Астана. Казахстан, один из крупнейших мировых производителей нефти, стремится увеличить поставки и влияние на энергетическом рынке.

Казахстан обеспечивает около 8% потребности Европы в нефти, около 20% потребности Европы в уране. Сейчас мы - крупнейший производитель и экспортер урана в мире. В прошлом у нас была атомная электростанция. Сейчас мы думаем о развитии мирной атомной промышленности в Казахстане. Учитывая изобилие ресурсов, которыми мы располагаем, я бы также упомянул зеленый водород, который является еще одним источником энергии. И это та отрасль, в которой мы видим впечатляющий рост и интерес к ней. Роман Василенко замминистра иностранных дел Казахстана

Европейские инвесторы проявляют интерес к зеленой энергетике Казахстана. Французский TotalEnergies собирается инвестировать в ветряную электростанцию мощностью 1 гигават. Euronews спросил у председателя и исполнительного директора TotalEnergies - с какими энергетическими проблемами сталкивается Европа.

Патрик Пуянне, председатель и главный исполнительный директор TotalEnergies:

«Во-первых, это надежность поставок. Нам повезло с хорошей погодой этой зимой, но следующей зимой, если она будет холодной, мы можем столкнуться с проблемой надежности поставок. Что касается газа, конечно, у нас не хватает места для хранения. Второе – доступность, в Европе сменилась эпоха, мы перешли от цены, которая во многом субсидировалась российским газом, дешевым газом, к цене, которая выше, так что, конечно, это вызов для всех производственных отраслей. Ну и — устойчивое развитие, потому что мы хотим зеленую сделку. Кстати, можно обеспечить надежность поставок за счет возобновляемых местных источников энергии, и это вызов, на мой взгляд, для Европы. Мы вступили в новую эру, когда нам нужны политические лидеры, которые найдут баланс между этими вызовами".

Глава ИРЕНА, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии посоветовал Европе создавать прочную инфраструктуру, чтобы максимально использовать потенциал.

Франческо Ла Камера, глава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии:

"Сейчас для Европы, как и для остального мира, важно создать инфраструктуру, а именно - создать взаимосвязь между электрическими сетями, чтобы использовать невероятный потенциал морской ветроэнергетики Северного моря, Балтийского моря. Без необходимой взаимосвязи граждане Европы не смогут воспользоваться огромным потенциалом экологически чистой энергии морского ветра".