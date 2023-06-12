Жертвы наводнения борются за выживание

Euronews

По последним данным, жертвами наводнений в пострадавших от подрыва дамбы Каховской ГЭС районах, которые контролируются Киевом, стали 10 человек, более 40 считаются пропавшими без вести

По мере того, как вода начинает медленно отступать в пострадавших от наводнения районах на юге Украины, становятся все более очевидными краткосрочные и долгосрочные проблемы, с которыми сталкиваются пострадавшие.

Село Афанасьевка в Николаевской области было затоплено. Местные фермеры подсчитывают убытки.

Юрий Данилович, фермер: "У меня все зерно здесь, теперь не знаю. Сено на огороде поплыло. И у меня, и у соседей все сено поплыло. Нечем кормить скот, ничего нет. Я хоть немного сена потерял, а люди потеряли 600-700 тюков сена. Кто им за это заплатит?"

Россия отрицает, что это она вызвала катастрофу, взорвав дамбу Каховской ГЭС. По версии Москвы, это сделали украинские власти и от их действий страдают жители захваченных ею районов.

По последним данным, жертвами наводнений в пострадавших районах, которые контролируются Киевом, стали 10 человек, более 40 считаются пропавшими без вести. Некоторые люди, пережившие в прошлом году российскую оккупацию, отказались покидать свои дома из-за наводнения.