Беспрецедентное наводнение в Анкаре

Euronews

В понедельник ситуация может повториться. По прогнозам, на запад страны снова обрушатся проливные дожди

Жители Анкары с тревогой смотрят в небо. Накануне в результате интенсивных ливней улицы турецкой столицы превратились в реки — затоплены машины и дома. В некоторых районах выпало до 50 мм осадков. Местные жители называют масштаб стихии беспрецедентным. Но в понедельник ситуация может ухудшиться, по прогнозам, сильные дожди снова обрушатся на западный регион Анатолийского полуострова и будут идти весь день.

В основном пострадали районы, находящиеся в низинах и использующие старую водоотводную систему. Власти не раз критиковали за бездействие и отказ от реновации канализации во избежание подобных ситуаций.