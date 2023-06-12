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UBS завершила поглощение Credit Suisse

UBS завершила поглощение Credit Suisse
UBS завершила поглощение Credit Suisse   -  Авторское право  Michael Buholzer/' KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER
 Euronews

Остаются опасения возможного увольнения тысяч сотрудников банка

Швейцарская финансовая группа UBS официально объявила о завершении поглощения банка Credit Suisse. Финансовая организация сохранит отдельное управление, все дочерние компании и клиентскую базу. Ранее с правительством Швейцарии было достигнуто соглашение о предоставлении гарантий на 10 млрд долларов. В то же время остаются опасения, что в результате слияния работу потеряют несколько тысяч сотрудников банка. На этом фоне начинает работу парламентская комиссия, которая должна установить причины фактического краха второго по величине банка страны.

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