Власти Италии хотят ограничить «краткосрочную аренду»

Euronews

Одна из главных задач — снизить «туристическое давление» и сделать жильё более доступным для самих итальянцев

Гостиничный бизнес Италии активно обсуждает законопроект, направленный на изменения правил краткосрочной аренды — квартир, которые сдают туристам.

Главная цель этих изменений — снизить «туристическое давление» на крупные города и сделать аренду жилья там более доступной для местных жителей.

Среди главных положений законопроекта — аренда квартиры минимум на две ночи, а также введение общенационального реестра объектов краткосрочной аренды вместо имеющися сейчас отдельных региональных реестров — это должно помочь бороться с нарушениями.

Владельцы гостиниц давно призывают уравнять правила для отелей и для сервисов краткосрочной аренды вроде Airbnb.

Алессандро Массимо Нукара, генеральный директор Национальной ассоциации гостиничного бизнеса:

«Сегодня в Риме более 25 000 объектов размещения, что эквивалентно 10 000 отелей. Для того, чтобы открыть гостиничный бизнес, нужно запрашивать бесконечное количество разрешений. Но когда дело доходит до того самого «эквивалента» 10 000 отелей — это совсем другая история, поскольку все эти разрешения не требуются. Мы хотели бы, чтобы мэры получили больше полномочий для контроля ситуации, и мы хотели бы, чтобы было больше наказаний за нарушения».

В то же время те, кто занимается краткосрочной арендой, уверены, что её нельзя приравнивать к отелям, поскольку клиентура принципиально отличается.

Андреа Сантолини, управляющий «Spaghetti Apartments»:

«Туристы, которые предпочитают остановиться в апартаментах, отличаются от тех, кто бронирует номер в отеле, и это не всегда связано с бюджетом. Квартире часто отдают предпочтение из-за её характеристик или других особых причины. Например, у нас есть много квартир, расположенных недалеко от больниц; их выбрали потому, что гости предпочитают тратить немного больше и иметь возможность готовить дома».

Обе стороны при этом согласны с теми положениями законопроекта, которые грозят увеличением наказаний для заведений, нарушающих закон.

Марко Челани, президент Национальной ассоциации краткосрочной аренды:

«Мы выступаем за введение санкций против тех, кто не соблюдает правила, и мы хотим, чтобы Министерство туризма отвечало за ситуацию, а не оставляло этот вопрос в руках региональных властей».

Многие деятели в Италии уже давно выступают с критикой властей, слишком широко, по их мнению, распахнувших ворота для гостей. В то же время туризм остаётся одной из главных доходных статей Италии. В любом случае, новый проект ещё очень не скоро станет законом.