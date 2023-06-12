Нидерландец расстрелял британских соседей во Франции

Euronews

Французская полиция расследует обстоятельства кровавого инцидента в Бретани: 71-летний нидерландец расстрелял семью британских соседей, погибла 11-летняя девочка

Французская полиция ведет расследование кровавого инцидента, произошедшего в субботу вечером в коммуне Плоневе-дю-Фо в Бретани, в результате которого трагически погибла 11-летняя девочка. Причиной стал конфликт между соседями.

71-летний нидерландец открыл огонь по соседской британской семье. Родители погибшей девочки были ранены. Младшая дочь спаслась, убежав к соседям. Преступник вернулся к себе домой и закрылся вместе с женой. Только через час он сдался полиции. Первые результаты расследования показали, что у мужчины в крови были обнаружены следы наркотиков.