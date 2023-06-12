Сильвио Берлускони, "иль кавальере" итальянской политики (1936-2023)

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Один из самых известных политических деятелей оставил за собой не только череду скандалов и критиков, но и множество поклонников, которые почитают кумира с почти религиозным трепетом.

Одна из главных политических побед Сильвио Берлускони состоялась на выборах премьер-министра Италии в 1994 году. Успешный бизнесмен и медиамагнат стал одним из самых влиятельных людей в стране.

За несколько месяцев до этого он основал правоцентристскую партию "Вперёд, Италия". СМИ проявляли большой интерес к жизни дважды разведённого кавальере.

Берлускони родился в 1936 году в Милане, окончил юридический факультет, затем начал заниматься бизнесом.

Он достиг успеха в сфере строительства, а позже начал инвестировать в средства массовой информации и впоследствии стал владельцем крупнейшего в Италии частного медиаконгломерата Медиасет.

Берлускони также приобрёл футбольный клуб "Милан".

Первый раз он пробыл на посту премьер-министра меньше года. Однако в 2001 Берлускони вновь возглавил правительство после подписания символического "контракта с итальянцами".

В мае 2008 он снова стал премьер-министром, а три года спустя подал в отставку на фоне политического кризиса и экономических проблем Италии.

Таким образом он дольше всех занимал пост главы правительства Италии после Второй Мировой войны.

После терактов 11 сентября Берлускони способствовал улучшению отношений между НАТО и Россией на саммите в Риме в 2002 году.

Некоторые считают, что он подрывал имидж своей страны, позволяя себе шутки на грани дозволенного.

Так, он заявил немецкому депутату Европарламента, что мог бы предложить его на роль капо в нацистском концлагере.

С именем Берлускони связано множество скандалов.

По "делу Руби" он был приговорен к семи годам тюремного заключения за связь с несовершеннолетней, но впоследствии суд снял все обвинения с бывшего премьер-министра.

Итальянский медиамагнат потратил более двухсот миллионов евро на адвокатов. Его обвиняли в финансовых махинациях, мошенничестве и попытках подкупа судьи. В 2012 году суд приговорил его к четырем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, однако позже наказание заменили на общественные работы в доме престарелых из-за возраста.

Политические сражения и конфликты с законом не прошли бесследно: у бывшего премьер-министра начались проблемы со здоровьем. В 2016 году ему сделали операцию на открытом сердце.

В 2019 Берлускони вернулся в политику и победил на выборах в Европарламент.

Один из самых известных политических деятелей оставил за собой не только череду скандалов и критиков, но и множество поклонников, которые почитают кумира с почти религиозным трепетом.