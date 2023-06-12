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В Австралии перевернулся свадебный автобус: погибли 10 человек

Автобус перевернулся в густом тумане
Автобус перевернулся в густом тумане   -  Авторское право  Mark Baker/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Погибли по меньшей мере 10 человек, 25 были ранены.

В Австралии скорбят по жертвам автомобильной аварии: поздно вечером в воскресенье в винодельческой долине Хантер-Вэлли перевернулся автобус, развозивший гостей со свадьбы. Погибли 10 человек, 25 получили травмы, из них один остаётся в критическом состоянии. Автобус перевернулся на кольцевой развязке в условиях густого тумана.

Следователи пока не говорят о причинах трагедии; но в полиции заявили, что собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в адрес водителя машины.

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