Гибель 14 сотрудников лесничества в лесном пожаре: президент Казахстана объявил День траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил понедельник, 12 июня, Днем общенационального траура из-за гибели 14 сотрудников лесничества в масштабном лесном пожаре в Абайской области

Днем траура объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев понедельник, 12 июня из-за гибели 14 сотрудников лесничества в масштабном лесном пожаре в Абайской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев выразил соболезнования семьям погибших, сказав: "Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты". Он также поручил правительству оказать семьям погибших "всемерную поддержку".

Все погибшие были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы". Самому младшему из них было 25 лет, самому старшему - 63 года.

Между тем, канал "Хабар 24" со ссылкой на МЧС сообщил, что пожарные уже ликвидировали основные очаги возгорания и обстановка в регионе стабилизировалась.

По предварительной версии, огонь вспыхнул в результате удара молнии и быстро распространился из-за сильного ветра.

В пятницу был освобожден от должности главы МЧС Юрий Ильин, вместо него на этот пост назначен Сырым Шарипханов.