"Унабомбер" Тед Качинский умер в американской тюрьме

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Он был вундеркиндом, получившим образование в Гарварде, а стал отшельником и террористом. Теодор Качинский скончался в тюрьме Северной Каролины

Теодор Джон Качинский, также известный как "Унабомбер"(Unabomber), скончался в тюрьме в Северной Каролине возрасте 81 года.

Мужчина отбывал пожизненный срок после ареста в 1996 году по обвинению в массовой рассылке бомб по почте. Жертвами злоумышленника стали три человека. Более 20 получили ранения.

Качинский скрывался от правосудия почти 20 лет. Одно время он считался самым разыскиваемым преступником.

Качинский был незаурядной личностью. Уже в раннем детстве о нем говорили как о вундеркинде. В 16 он поступил в Гарвардский университет. Степень доктора по математике получил в Мичиганском университете. Качинский работал преподавателем в Калифорнийском университете в Беркли в 25 лет, но спустя два года уволился.

В начале 70-ых мужчина переехал в Линкольн, штат Монтана, где поселился в хижине без электричества и водопровода. Там он начал осваивать навыки выживания. Так выглядел дом отшельника.

Хижина Качинского, архив Elaine Thompson/AP1996

Вскоре Качинский решил, что вести такую одинокую и примитивную жизнь невозможно из-за "разрушения окружающей дикой природы промышленностью и застройкой".

С 1978 по 1995 год он отправил по почте 16 посылок с бомбами, адресатами которых были университеты и авиакомпании.

Выйти на его след удалось после того, как сам Качинский, потребовал от газет Washington Post и New York Times опубликовать свой манифест "Индустриальное общество и его будущее". Это и было сделано с согласия ФБР и генпрокуратуры США.

В "Манифесте" Качинский заявлял, что своими действиями пытался привлечь внимание к процессу уменьшения человеческой свободы в обществе из-за современных технологий, требующих крупномасштабной организации.

ФБР использовала для Качинского прозвище "Унабом" (Unabom - University and airline bomber). Позднее, благодаря прессе, прозвище превратилась в слово "Унабомбер".

Адвокаты Качинского пытались добиться признания его невменяемым во избежание смертной казни. Сам он сумасшедшим себя не считал. В итоге Качинского признали вменяемым, он признал себя виновным и был приговорен к пожизненному заключению.