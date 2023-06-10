В Неаполитанском заливе пресечена попытка угона торгового судна нелегалами

Euronews

Итальянский спецназ обезвредил группу мигрантов. Злоумышленники прятались на турецком торговом судне и пытались его захватить.

В Италии пресечена попытка захвата торгового турецкого судна, направлявшегоя во Францию. Как сообщается, группа нелегалов из 15 человек, прятавшаяся на судне, напала на экипаж в Неаполитанском заливе. Некоторые злоумышленники были вооружены.

Капитан подал сигнал бедствия. На помощь было направлено специальное подразделение ВМС Италии.

_"Угонщики корабля схвачены. Все закончилось хорошо. Мои поздравления ребятам из батальона Сан-Марко завершившим великолепную совместную операцию. _Отличная работа!", - написал в Twitter министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Патурльные катера заблокировали судно, спецназ спустился на борт на вертолетах. Нелегалы обезврежены и задержаны. Инцидент квалифицировали как пиратство.