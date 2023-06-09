Массовые антиправительственные демонстрации в Белграде

Euronews

В Сербии второй месяц не утихают акции протеста с требованием отставки президента и правительства страны. Обещание Александра Вучича провести досрочные выборы не снизило градус напряжённости.

"Нет насилию!" "Нет популизму!" "Вучича в отставку!"

Десятки тысяч манифестантов заполонили центральные улицы и площади Белграда, требуя смены правительства и отзыва лицензий у провластных СМИ.

Акции протеста прокатились по стране после двух случаев массовой стрельбы, которые произошли в мае и имели широкий резонанс. Президент Сербии допустил проведение досрочных выборов. Но, похоже, протестующих это не успокоило.

Майя Попович , корреспондент euronews:

"Это уже шестая акция протеста в Сербии против насилия. Требования те же, что и в прошлый раз: прежде всего, отставка министра внутренних дел и главы Агентства безопасности и информирования. Они также хотят закрыть телеканалы, пропагандирующие насилие. Десятки тысяч манифестантов находятся перед зданием сербского парламента. И люди продолжают сюда прибывать".