Санкции и забор на границе необходимы, но больно бьют по польскому бизнесу

Магдалена Ходовник

Польша достраивает заграждение на границе с Беларусью и вводит ограничительные меры против Москвы и Минска. Однако санкции негативно сказываются на польских предпринимателях.

Ситуация на восточных рубежах Европейского союза - с Россией и Беларусью - остается весьма напряженной.

Польша возводит стену вдоль границы, чтобы остановить потоки нелегальных мигрантов, и вводит санкции, ограничивающие и даже запрещающие пересечение границы. Эти меры направлены в первую очередь против Российской Федерации и Республики Беларусь.

О планах построить электронный барьер на границе с Калининградской областью польские власти объявили в феврале. Он будет охватывать почти 200 км сухопутной границы.

Анна Михальска, представитель пограничной службы Польши: "На польско-белорусской границе есть только один действующий пограничный переход, в Тересполе, предназначенный для пассажирских перевозок. Работает также пограничный переход в Кукурыках, где введены ограничения. На этих погранпереходах, как и на пограничных переходах с Россией, нет туристов. Т__ам установлен электронный барьер, проблем нет. С августа 2021 года мы видели участие белорусских спецслужб в организации незаконных пересечений границы".

Проживающие в Польше белорусы, противники Лукашенко, считают, что санкции - это печальная необходимость. Ситуация на границе с Беларусью остается сложной, не только из-за миграционного кризиса, теперь еще и из-за развязанной Россией войны в Украине.

Ян Абадовский, белорусский политический активист в изгнании:"Людей сажают в тюрьму за их политические взгляды, суды зависимы [от властей], нет другого способа действовать, кроме санкций. Граждане Беларуси против размещения ядерного оружия на территории их страны. Это большая угроза для безопасности, реальная угроза для всей Европы".

Санкции, введенные против РФ и Беларуси, ударили и по польскому бизнесу. Пострадали такие сферы как туризм, международные перевозки и торговля. Польские предприниматели решили объединиться и вместе бороться за выживание.

Эвелина Григатович-Шумовская, основатель Альянса польских предпринимателей "Объединенный Восток": "Мы объединяем компании, которые понесли убытки в результате закрытия трансграничного движения. Большинство решений было принято в одночасье, у нас даже не было возможности подготовиться. Мы хотели получить помощь из государственной казны, чтобы нам подготовили какие-то ресурсы, чтобы помочь нам выжить".

Эвелина Григатович-Шумовская также управляет таможенным агентством. Она рассказывает, что ей удалось получить финансовую помощь на следующие 12 месяцев.

Григатович-Шумовская: "В настоящее время у меня работают 68 человек. После прекращения работы двух пограничных переходов три моих офиса были закрыты, а у меня там 23 сотрудника. Я еще никого не уволила, потому что нам удалось получить компенсацию. Эти денежные вливания позволят нам выжить, возможно, сменить сферу деятельности".

Магдалена Ходовник, Euronews: Позади меня находится один из закрытых пограничных переходов с Республикой Беларусь. Из-за напряженных отношений между Польшей и ЕС с одной стороны, и Россией и Беларусью с другой, не похоже, что движение здесь возобновится в ближайшее время.