В Яфии под Назаретом погибли пять человек

Euronews

Полиция считает, что столкновения между преступными группировками привели к гибели людей в Яфии, а не теракт

Пять человек были убиты и еще двое получили ранения средней степени тяжести в результате стрельбы на мойке автомобилей в Яфии (западная окраина Назарета).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавших в Английскую больницу в городе. Трое из них (мужчины около 30 лет) были в критическом состоянии, еще двое в тяжелом состоянии. Впоследствии трое скончались.Полиция подчеркивает, что речь идет о криминальном преступлении, а не о теракте.

Правительство во главе с Биньямином Нетаньяху дало распоряжение службам безопасности усилить борьбу с преступностью в местах проживания израильских арабов.

Незадолго до того сообщалось, что в Кафр-Кане в результате вооруженного нападения тяжелые ранения получили мужчина примерно 30 лет и трехлетняя девочка.