Прифронтовые рубежи в Херсонской области оказались под водой

Разрушение Каховской ГЭС существенно меняет географию и топографию Херсонского прифронтового участка на юге Украины, считают в Институте изучения войны.

Снимки в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR), сделанные рано утром 7 июня, показывают, что наводнение сильно повреждает подготовленные россиянами оборонительные позиции на восточном берегу реки Днепр, вынуждая персонал и военную технику отступать, что особенно сказывается на передовых позициях России в Голой Пристани и Олешках. Это изображения затопленных домов вдоль Днепра в Олешках «до и после», опубликованные Maxar technology.

Глава Херсонской области сообщил, что в четверг под водой оказалось около 600 кв. км территории.

Пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские силы передислоцировали свой личный состав и военную технику на расстояние от 5 до 15 километров от зоны затопления, в результате чего российские силы оказались вне артиллерийской досягаемости от некоторых населенных пунктов на правом берегу Днепра, которые они обстреливали.

Украинский штаб, созданный для ликвидации последствий разрушения плотины, сообщил, что по состоянию на 7 июня частично или полностью затоплено 29 населенных пунктов, 19 из которых находятся на подконтрольной Украине территории и 10 на оккупированной Россией территории.

Российские силы и оккупационные власти реагируют на наводнение в Херсонской области с большой степенью дезорганизованности и тем самым усугубляют ущерб гражданскому населению на оккупированных территориях.