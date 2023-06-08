В Болгарии и Румынии произошло землетрясение

Euronews

В Болгарии и Румынии в среду произошло землетрясение. Отмечены небольшие разрушения, на данный момент сообщений о жертвах не поступало.

По данным Европейского сейсмологического центра, в Болгарии его магнитуда составила 4,8. Эпицентр подземных толчков находился в 17 км к юго-востоку от Пловдива и в 146 км от столицы Софии.

Люди в деревнях Крумово и Садово, в непосредственной близости от эпицентра, были очень напуганы, но паники не возникло. По словам местных властей, в некоторых домах упали дымоходы и покрошились кирпичи в зданиях. На данный момент нет сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

В Румынии магнитуда землетрясения составила 5,2; оно произошло в районе Арада на западе страны. Подземные толчки были отмечены на глубине 5,6 км и ощущались в соседних уездах, таких как Клуж и Тимишоара.

Земля под ногами колыхалась также в других странах, таких как Венгрия, Хорватия и Сербия. За первым землетрясением последовало 13 более мелких повторных сейсмических толчков.