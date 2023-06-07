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Гаитяне приходят в себя после землетрясения

Жителя Гаити вытащили из-под обломков собственного дома, обрушившегося при землетрясении.
Жителя Гаити вытащили из-под обломков собственного дома, обрушившегося при землетрясении.   -  Авторское право  Ralph Simon/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Надежда Дрямина

Жители Гаити устраняют последствия мощного землетрясения магнитудой 4,9, произошедшего во вторник в южной части острова.

Подземные толчки магнитудой 4,9 были зарегистрированы в районе департамента Гранд-Анс. Больше всего пострадал город Жереми, где обрушились несколько зданий. Под их обломками погибли четыре человека. Ещё 36 получили ранения.

Островитяне не успели оправиться от наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в минувшие выходные. Стихия унесла жизни десятков людей. Без крыши над головой, лекарств, еды и питьевой воды остаются тысячи семей. Власти обратились за международной помощью. 

В 2010 году землетрясение силой 7,1 баллов недалеко от столицы островного государства Порт-о-Пренс привело к гибели не менее 200 тысяч человек и вызвало масштабные разрушения.

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