Эко-социализм: греческий остров, где больше не платят за электроэнергию

Borjan Jovanovski

Итого: 0€ – благодаря солнечным панелям домовладения на Халки больше не платят за свет, а предприятиям делают скидки. Правое правительство Греции протестировало план "GR-eco Islands" на маленьком острове.

Халки – маленький остров в Эгейском море в составе архипелага Додеканес.

Именно здесь начали реализовывать национальный план по превращению греческих островов в модели устойчивого развития и социальной экономики. Так появилась энергетическая община ChalkiON.

Среди проектов, в которые вложились греческие и французские инвесторы, –фотоэлектрическая станция, которая производит 1,8 гигаватт электроэнергии в год.

Вот что говорит Василис Зафиропулос из компании "Akuo": "Солнечный парк позволил сократить выбросы CO2 на 2576 тонн, что эквивалентно выбросам 617 обычных автомобилей. В то же время производство зелёной энергии обошлось на 260.000 евро дешевле, а этого достаточно для покрытия расходов более 200 семей, проживающих на острове".

0 евро – именно на такую сумму приходят счета жителям Халки. Что касается малых предприятий, их расходы на электроэнергию сильно сократились.

"Недавно мне пришёл счёт на 1500 евро. Я ощутил разницу, ведь раньше я платил 8000 в год", – вспоминает Ламброс Маркакис, владелец магазина в порту.

Инициатиава "Эко-остров" также нацелена на развитие "зелёной" мобильности, а также технологии 5G. Качестве жизни на Халки значительно улучшилось благодаря телемедицине и возможности обучаться дистанционно.

Теперь власти намерены масштабировать концепцию.

"Халки служит примером для всей страны. На деньги ЕС правительство в Афинах будет делать то же самое на других греческих территориях. Если память не изменяет, речь о миллиарде евро", – говорит мэр Халки Евангелос Фрагакакис.

Из Греции передаёт корреспондент Euronews Борян Йовановский: "Здесь, на самом юге Европы, местное сообщество хочет рассказать миру о своих достижениях и услышать новые идеи о том, как продолжать движение вперёдв области энергетической демократии и новых технологий".

Вскоре на Халки прибудет большая делегация из Южной Кореи, которая хочет использовать опыт островитян.