ISW рассказывает о признаках украинского контрнаступления

Российские и украинские официальные лица сообщают о начале украинского контрнаступления. ISW не может на данный момент оценку, являются ли эти успехи частью более широких контрнаступательных операций

Институт изучения войны отмечает, что российские и украинские официальные лица сообщают о начале украинского контрнаступления, но при этом добавляет, что не будет на данный момент давать оценку, являются ли эти успехи частью более широких контрнаступательных операций.

Аналитический центр сообщает, что наблюдает рост боевой активности на различных участках фронта, однако пока не берется строить предположения о намерениях, масштабах или направленности украинских контрнаступательных операций.

Министерство обороны Великобритании также заявляет, что за последние 48 часов наблюдается существенное расширение боевых действий на многих участках фронта, включая те, на которых отмечалось относительное спокойствие в течение нескольких месяцев.

Заместитель министра обороны Украины Ханна Маляр заявила, что украинское наступление "проходит в нескольких направлениях", подогревая тем самым предположения о том, что Киев может начать масштабное наступление с целью вернуть земли, удерживаемые российскими оккупационными войсками.

На востоке украинские силы добились небольших успехов к северу и юго-западу от Бахмута. Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на 200 - 1600 метров в направлении Орехово-Васильевки и на 100 - 700 метров в районе Ивановского и Клещеевки

Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что механизированные украинские войска также продвинулись от 300 метров до одного километра в направлении Зализнянского и Богдановки.

Украинские силы продолжили наземные атаки в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей и добились дополнительных тактических успехов.

Институт изучения войны сообщает, что геолокационные кадры показывают, как украинские силы, вероятно, продвинулись к юго-западу от Великой Новосилки и в пределах 1,5 км к северо-западу от Сторожевого.

По оценке аналитического центра: успешная контрнаступательная операция может занять несколько дней, недель или даже месяцев, прежде чем ее результаты станут окончательно очевидны, и в это же время российские источники могут безосновательно утверждать, что операция потерпела поражение.