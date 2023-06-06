Эвакуация после подрыва Каховской ГЭС

Ряд населенных пунктов около Каховской ГЭС затоплен после подрыва плотины, местных жителей эвакуируют из опасных районов

После подрыва Каховской ГЭС в украинском городе Новая Каховка, оккупированном Россией уже 15 месяцев, началась эвакуация. Уровень воды поднялся на 10 метров, город частично затоплен. Под водой оказался Днепровский проспект. Затоплен и ряд населенных пунктов на правом берегу Днепра. Их власти принимают меры для временного размещения людей.

Александр Прокудин, глава Херсонской областной государственной администрации: "Через пять часов вода достигнет критического уровня. Началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают - ГСЧС, полиция, военные, - все вместе. Прошу взять с собой документы и предметы первой необходимости и ожидать эвакуационных автобусов".

В опасной зоне проживают десятки тысяч людей. Гидроэлектростанция, как сообщается продолжает разрушаться, а уровень воды ниже по течению Днепра быстро поднимается.

В разрушении плотины Россия и Украина обвиняют друг друга. По версии Москвы, оно было вызвано украинским ударом с использованием реактивных систем залпового огня "Ольха", по версии Киева - взрывом внутри гидроэлектростанции.

Разрушение плотины нанесет серьезный ущерб окружающей среде. Это также может отразиться на работе Запорожской атомной электростанции, хотя пока сообщений о прямых рисках для нее не поступало.