Проблема венгерской системы здравоохранения: врачи уезжают работать в Западную Европу

Lili Rutai

За последнее десятилетие около 8 500 медицинских работников уехали в другие европейские страны. Сейчас в Венгрии один из самых низких показателей в ЕС по количеству врачей на одного жителя.

Несмотря на усилия правительства, венгерские врачи покидают страну в поисках лучшего заработка и более приемлемых условий труда в Западной Европе, в результате чего система здравоохранения страны вынуждена бороться с нехваткой кадров.

Согласно официальным данным, в прошлом году более 800 венгерских врачей запросили сертификат на право практиковать за пределами страны, в результате чего общее число выданных за последнее десятилетие таких документов достигло 8500.

Это может привести к катастрофической ситуации в стране, где на 9,7 млн жителей приходится чуть более 33 000 врачей, или примерно 3,5 врача на 1 000 человек - менее 3,9 в среднем по ЕС.

В 2022 году отделения венгерских больниц были закрыты в общей сложности более 46 000 дней. Чуть более трети этих дней (15 000) были вызваны нехваткой персонала, а еще 8% (3 729 дней) - отсутствием предметов первой необходимости.

По мнению Национального главного управления больниц (OKFŐ), в стране не наблюдается "системной эмиграции" медицинских работников.

"На основании выданных сертификатов - по нашему мнению - венгерскому здравоохранению совсем не угрожает трудоустройство медицинских работников за границей", - добавили в OKFŐ. По данным управления, количество врачей выросло на 10% с 2010 года.

Лучшее из двух миров

Тем не менее, согласно данным компании медицинского страхования, в марте 2023 года около 40 000 человек стояли в очереди на хирургические процедуры, а время ожидания достигло рекордно высокого уровня.

Эта кадровая проблема проявилась особенно остро во время пандемии COVID-19, когда в венгерских больницах было зарегистрировано второе место в Европе по количеству смертей на 100 000 населения.

Во время глобального кризиса здравоохранения Петер Кёрменди лечил пациентов в отделениях интенсивной терапии как в Венгрии, так и в соседней Австрии. Разница, по его мнению, заключается в соотношении пациентов и медсестер. "В Австрии одна медсестра ухаживала за одним или двумя пациентами. В Венгрии может быть 4 или 5 пациентов", - рассказывает врач.

Сейчас Кёрменди работает в Винер-Нойштадте в Австрии, но проживает в Шопроне, Венгрия, городе на границе. По его словам, это "лучшее из двух миров": качество условий работы в Австрии и близость к венгерской семье. Однако для того, чтобы вернуться в Венгрию на постоянное место жительства, потребуется "чудо".

Кёрменди также является администратором группы Facebook для венгерских врачей в Австрии, насчитывающей более тысячи участников. По его словам, 70% из них являются практикующими врачами. Группа на Facebook для венгерских врачей, работающих в Германии, насчитывает более 2 500 участников.

"Каждый день в течение шести лет Венгрию покидают три врача и две медсестры", - заявил в 2015 году в интервью газете The Guardian глава Ассоциации венгерских врачей Янош Белтецки. В том же году более 200 врачей переехали из Венгрии в Великобританию.

Германия, Австрия, Великобритания и Швеция были самыми распространенными местами назначения в период 2010-2019 годов.

Расходы на здравоохранение в некоторой степени объясняют эту ситуацию.

В 2020 году правительство, возглавляемое премьер-министром Виктором Орбаном, потратило на здравоохранение всего 7,3% ВВП по сравнению с 10,9% в среднем по ЕС. В феврале 2023 года государство повысило зарплату медицинским работникам на 11%, что означает, что врачи, окончившие университет, получают до 1 800 евро в месяц.

"Треть того, что я зарабатывала за границей"

Для Реки Осват, 25-летней женщины, специализирующейся в области психиатрии, дело не только в зарплате. Она училась в медицинском университете в Венгрии и провела семестр за границей в Нойкирхене, Австрия, где и решила начать свою карьеру.

"Окружение, сама больница, коллеги, наличие всего необходимого оборудования, то, что к тебе относятся по-человечески, и зарплата", - рассказала она в интервью Euronews.

Работая более 200 часов в месяц, Осват живет в городе на границе двух стран, но старается проводить как можно больше времени в Будапеште, где ее друзья и партнер, и где она хочет со временем завести семью.

По ее словам, она скоро вернется домой, чтобы начать обучение в городе Вац, "несмотря на то, что я буду зарабатывать лишь треть того, что зарабатывала за границей".

Осват должна получить квалификацию психиатра через пять лет и надеется затем перейти в частный сектор, который все больше становится убежищем для медицинских работников.

"Крупнейшие частные учреждения сейчас предлагают такие же условия работы и качество, как лучшие австрийские или немецкие частные клиники", - подчеркивает президент частной медицинской группы Primus Роберт Ланц. Возвращение венгерских врачей, ранее работавших за границей, таких как Осват, "в первую очередь укрепляет медицинские группы, лидирующих на рынке частных поставщиков услуг", добавил Ланц.

Doktor24, частная медицинская компания, совладельцем которой является Ланц, предлагает широкий спектр услуг по высоким ценам: консультация кардиолога стоит 90 евро, а артроскопическая операция на колене - от тысячи евро. Такие цены зачастую недоступны для среднестатистического жителя страны, поскольку медианная зарплата составляет €950 в месяц. Но для операции на колене пациентам в государственной больнице приходится ждать целый год, согласно мартовским данным.

Поскольку зарплата в частном секторе более привлекательна, чем в государственных больницах, разрыв между государственным и частным сектором увеличивается, но лишь относительно небольшая часть населения имеет доступ к платному здравоохранению.