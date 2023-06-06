Бразилия отмечает годовщину убийства в Амазонии

В Бразилии проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине убийства в Амазонии Бруно Перейры и Дома Филлипса

В Рио-де-Жанейро прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине смерти Бруно Перейры и Дома Филлипса. Их организовали семьи погибших.

Эксперт по коренным народам, бразильский абориген Бруно Перейра и британский журналист Дом Филлипс, были застрелены в Амазонии, когда возвращались на лодке из экспедиции в отдаленный район долины Джавари. Там Филлипс проводил исследования для своей книги.

Алессандра Сампайо, вдова Дома Филлипса: "Его отобрали у нашей семьи, наших друзей, понимаете? Из-за жадности, из-за преднамеренного отсутствия регулирования со стороны предыдущей власти. Я очень разгневана. Но стараюсь не зацикливаться на этом. Я стараюсь идти вперед и делать все возможное, используя имя Дома ради сохранения природы".

В последний раз Перейру и Филлипса видели в лодке на реке у входа на территорию коренных народов долины Джавари, которая граничит с Перу и Колумбией.

Район, по которому они путешествовали, известен незаконными рыболовством, добычей полезных ископаемых, лесозаготовками, торговлей наркотиками и конфликтами.

Трое местных рыбаков в настоящее время находятся в тюрьме в ожидании суда присяжных по подозрению в убийстве Филлипса и Перейры. Вместе с тем бразильская полиция предъявила обвинение в его организации предполагаемому лидеру транснациональной преступной группировки.

Многие люди были тронуты жестокими убийствами двух мужчин, которые боролись за право голоса Амазонии и тех, кто там проживает.