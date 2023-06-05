Споры вокруг закона о проверочной комиссии

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Закон о комиссии по изучению российского влияния вызвал широкие споры в Польше - критики считают, что он может стать инструментом для подавления оппозиции

В польском парламенте недавно был принят закон о создании комиссии по изучению российского влияния на общественную жизнь. Однако многие назвали его неконституционным и выразили опасения, что закон может быть использован правящей партией для подавления оппозиции, поскольку предусматривает возможность отстранения государственного чиновника от должности на срок до 10 лет.

ЕС и США также отреагировали критически. Через неделю после подписания закона президент Анджей Дуда, решительно поддержав идею комиссии, решил внести поправки в его содержание.

Анджей Дуда, президент Польши: "Я не считаю, что утверждения, выдвинутые некоторыми людьми, настолько важны, что необходимо блокировать вступление в силу этого закона. Он должен вступить в силу как можно скорее".

Документ вызвал критику не только со стороны политической оппозиции, но и со стороны адвокатского сообщества.

Профессор права Павел Хмельницкий считает, что он подрывает основы государственного устройства.

"Государственный орган, особенно тот, который имеет исполнительные полномочия по отношению к гражданам, не может сам определять сферу своей деятельности, это недопустимо по конституции. Закон о проверочной комиссии также можно рассматривать как попытку обойти статью 111 Конституции о парламентской следственной комиссии.

Можно просто утверждать, что этот закон был принят для того, чтобы избежать необходимости применения тех жестких мер, которые применяются к парламентской следственной комиссии. Этот закон бьет по избирательному процессу - созданию выборного органа государства, то есть по самой основе государственного устройства", - говорит Хмельницкий.

По мнению ряда экспертов, закон о проверочной комиссии будет направлен, прежде всего, против Дональда Туска и его участия в предстоящих выборах. Именно его в кругах, связанных с правящей партией, часто называют "человеком Кремля".

Во время марша протеста, который Туск провел 4 июня в Варшаве, его сторонники заявили, что не теряют надежды на смену правительства в Польше.

Марцин Учвал, участник акции протеста:"Кто-то придумал это на улице Новогродзкой [где находится штаб-квартира партии "Право и справедливость"], чтобы, возможно, запретить Туску баллотироваться. Но, как показывает сегодняшняя ситуация, все повернулось совсем в другую сторону, и это только поможет".

Беата Шливинска, протестующая: "Я бы хотела жить в свободной стране - вот мой комментарий к этому акту".

Но есть и голоса в поддержку законопроекта - как, например, этого человека, который в одиночку протестовал на марше, организованном Дональдом Туском.

Контрпротестующий: "Я бы хотел, чтобы это было и было открыто, транслировалось, чтобы мы все могли это увидеть. Наконец, пусть нам покажут все карты, кто есть кто".

Магдалена Ходовник, Euronews: "По словам организаторов, на марше, созванном Дональдом Туском, было полмиллиона протестующих. Между тем, судьба закона о проверочной комиссии все еще не ясна, и после изменений, объявленных президентом, Польша все еще ждет дальнейших шагов партии "Право и справедливость".