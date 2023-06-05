Контрнаступление началось?

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Украина не комментирует информацию о своих военных операциях в Донецкой области - остается неясным, началось ли ее контрнаступление

Министерство обороны России утверждает, что его силам удалось сорвать крупную украинскую атаку на пять пунктов на юге Донецкой области, одного из четырех украинских регионов, незаконно аннексированных Россией прошлой осенью. Однако неясно, является ли это началом украинского контрнаступления.

"Целью противника был прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков. - Своих задач противник не добился. Успеха не имел. Потери Вооруженных сил Украины составили более 250 человек личного состава, 16 украинских танков, 3 боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина".

Украина не комментировала военные операции - она часто ждет их завершения, прежде чем подтвердить свои действия. Остается неясным и то, почему Министерство обороны России только в понедельник объявило об атаках, которые, по его словам, начались в воскресенье утром.