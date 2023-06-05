IATA повысила прогноз чистой прибыли мировой авиаотрасли

Международная ассоциация воздушного транспорта обновила прогноз на текущий год по состоянию индустрии гражданской авиации. Данные экспертов вызывают оптимизм
Объем пассажирских авиаперевозок почти вернулся к допандемийному уровню. Об этом сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта.
В глобальном масштабе отрасль быстро возвращается к прибыльности. Сфера туризма и авиакомпании серьезно пострадали из-за ограничений на международные поездки, принятые в связи с распространением коронавируса.
В 2019 году, незадолго до кризиса в области здравоохранения, авиакомпании перевезли около 4,54 миллиарда путешественников.
Прогнозируется, что к концу текущего года число авиапассажиров достигнет 4,35 миллиарда.
Авиасектор получил дополнительный импульс благодаря открытию внутренних и международных рейсов в Китае.
Аналитики считают, что чистая прибыль авиакомпаний составит почти 10 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает предыдущий прогноз. Это будет огромным облегчением для отрасли после резкого падения прибыли в 2020 году.