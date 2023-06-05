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IATA повысила прогноз чистой прибыли мировой авиаотрасли

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Архив   -  Авторское право  Michael Probst/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
 Euronews

Международная ассоциация воздушного транспорта обновила прогноз на текущий год по состоянию индустрии гражданской авиации. Данные экспертов вызывают оптимизм

Объем пассажирских авиаперевозок почти вернулся к допандемийному уровню. Об этом сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта.

В глобальном масштабе отрасль быстро возвращается к прибыльности. Сфера туризма и авиакомпании серьезно пострадали из-за ограничений на международные поездки, принятые в связи с распространением коронавируса.

В 2019 году, незадолго до кризиса в области здравоохранения, авиакомпании перевезли около 4,54 миллиарда путешественников.

Прогнозируется, что к концу текущего года число авиапассажиров достигнет 4,35 миллиарда. 

Авиасектор получил дополнительный импульс благодаря открытию внутренних и международных рейсов в Китае.

Аналитики считают, что чистая прибыль авиакомпаний составит почти 10 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает предыдущий прогноз. Это будет огромным облегчением для отрасли после резкого падения прибыли в 2020 году.

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