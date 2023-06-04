На митинг оппозиции в Варшаве вышли полмиллиона человек

Euronews

В Варшаве прошел митинг оппозиции, организованный партией "Гражданская платформа". На улицы столицы Польши вышли полмиллиона недовольных политикой правящей партии.

Полмиллиона человек вышли на улицы Варшавы в знак поддержки польской оппозиции и недовольства действующими властями. Митинг, организованный партией "Гражданская платформа" экс-председателя Европейского совета Дональда Туска, приурочен к 34-й годовщине первых демократических выборов в Польше 1989 года, которые привели к падению социалистического режима.

"Поляки, которые не дали себя сломить, не дали себя запугать, не дали себя обескуражить. Польша — в наших сердцах, именно поэтому мы пережили эти трудные годы. И именно поэтому сегодня, в годовщину свободных выборов, в годовщину великой победы, рядом со мной стоит её символ и создатель — президент Лех Валенса", — заявил Дональд Туск на митинге.

Воскресный митинг — попытка польской оппозиции сплотить своих сторонников в преддверии осенних выборов. Предварительные опросы показывают, что правящая партия "Право и справедливость" может потерять большинство в парламенте.