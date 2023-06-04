Страны ОПЕК+ продлят ограничения на добычу нефти до конца 2024 года

Euronews

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились продлить ограничения на добычу нефти до конца 2024 года. Суммарный объем добычи составит чуть больше 40 млн баррелей в сутки — на 1,4 млн баррелей меньше, чем сейчас.

Страны ОПЕК+ на встрече в Вене договорились продлить ограничения на добычу нефти до конца следующего года, чтобы поддержать падающие цены на энергоносители. Начиная с 1 января и по 31 декабря 2024-го суммарный объем добычи нефти в государствах соглашения составит 40,46 млн баррелей в сутки — на 1,4 млн меньше, чем сейчас.

Для каждой страны установлена своя квота. Для России это 9,828 млн баррелей в сутки, для Саудовской Аравии — 10,478 млн. Москва и Эр-Рияд — крупнейшие экспортеры нефти среди участников ОПЕК+.

Делегаты из Анголы и Габона покинули штаб-квартиру Организации во время встречи. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Саудовская Аравия — де-факто лидер союза — призвала небольшие африканские страны уменьшить свои квоты на добычу нефти.