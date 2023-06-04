Президент Турции Эрдоган сменил почти весь состав правительства

Euronews

Избранный на третий президентский срок Реджеп Тайип Эрдоган объявил новый состав кабинета министров. Имена членов правительства стали известны в день инаугурации

В день принесения присяги избранный президентом Турции на третий срок Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новом составе кабинета министров. Эрдоган сменил его почти целиком.

На фоне сложной экономической ситуации в стране портфель министра финансов предложен Мехмету Шимшеку, который уже занимал эту должность с 2009 по 2015 год. Эксперты ожидают, что он будет придерживаться классических правил ведения экономической и финансовой политики.

Внешнеполитическое ведомство возглавит бывший начальник разведки Хакан Фидан. Пост министра обороны займет Яшар Гюлер. Главой МВД станет Али Ерликая, занимаший должность губернатора Стамбула.

"В течение следующих 5 лет мы обещаем работать изо всех сил, чтобы защитить славу и честь Турецкой Республики, повысить ее репутацию и прославить Турцию во всем мире", - заявил Эрдоган.

Во время инаугурации Эрдоган приветствовал международных лидеров, в том числе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Последний настаивает на одобрении Турцией членства в альянсе Швеции.

На церемонии присутствовал и бывший шведский премьер-министр Карл Бильдт. Стокгольм надеется оказать давление на Эрдогана, чтобы тот снял возражения Анкары.

Президент Турции обратился с призывом к оппозиции.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:"Ради Турции и турецкой демократии мы ожидаем, что оппозиция будет действовать с чувством ответственности. Мы хотим, чтобы вся оппозиция со своими журналистами, писателями, гражданским обществом, художниками и политиками примирилась с национальной волей".