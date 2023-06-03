Европейские инструкторы готовят украинских солдат к контрнаступлению

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Инструкторы из нескольких европейских армий собрались в восточной Германии, чтобы поделиться с украинскими новобранцами основными боевыми навыками перед их отправкой на передовую

Подготовка новых бойцов - ключевой элемент планов украинского контрнаступления в войне с Россией. Европейские страны ведут обучение новобранцев перед их отправкой на передовую.

Инструкторы из нескольких армий собрались в восточной Германии, чтобы поделиться с украинцами основными боевыми навыками.

"Солдаты действительно мотивированы, они внимательно слушают наших инструкторов и действительно добились больших успехов, - рассказывает литовский военный инструктор Симас Марчинаускис. - Они четко осознают свою цель, то, за что они сражаются. И у них есть глубокая приверженность защите своей страны".

"Разница, конечно, есть, потому что сейчас идет война, - говорит украинский солдат. - Я там побывал, я увидел, какие потери несутся, какие причины приводят к этим потерям. Здесь нас учат этого избегать и при этом выпонять боевые задачи, как следует".

Немецкие офицеры говорят, что самая большая проблема - сроки. Всего за 4 недели новобранцы, не имеющие опыта обращения с оружием и тактикой, должны быть подготовлены к отправке в зону боевых действий. Миссия чрезвычайно напряженная и почти непрерывная, но курсанты полны решимости добиться успеха.