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Перестрелка на границе Израиля и Египта

Граница Египта и Израиля
Граница Египта и Израиля   -  Авторское право  MENAHEM KAHANA/AFP or licensors
 Euronews

Власти двух стран расследуют подробности произошедшего

Египетский солдат и трое израильских военнослужащих погибли в результате серии перестрелок на границе двух стран. По сообщениям силовых ведомств, контрабандист, которого преследовали в Египте, пересёк границу и застрелил нескольких израильских пограничников, после чего в результате операции его ликвидировали на израильской территории. При этом по данным израильских СМИ, контрабандист был в форме египетской армии; в Египте же заявляют, что это один из силовиков преследовал нарушителя.

Так или иначе, соседние страны создали совместную группу, чтобы прояснить детали произошедшего.

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