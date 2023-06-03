Перестрелка на границе Израиля и Египта

Euronews

Власти двух стран расследуют подробности произошедшего

Египетский солдат и трое израильских военнослужащих погибли в результате серии перестрелок на границе двух стран. По сообщениям силовых ведомств, контрабандист, которого преследовали в Египте, пересёк границу и застрелил нескольких израильских пограничников, после чего в результате операции его ликвидировали на израильской территории. При этом по данным израильских СМИ, контрабандист был в форме египетской армии; в Египте же заявляют, что это один из силовиков преследовал нарушителя.

Так или иначе, соседние страны создали совместную группу, чтобы прояснить детали произошедшего.