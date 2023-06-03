Страны ОПЕК не исключают нового снижения добычи нефти

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В Вене государства обсуждают недавнее снижение цен на нефть

Страны ОПЕК не исключают снижения добычи нефти ещё примерно на миллион баррелей в сутки. В субботу нефтедобывающие государства начали двухдневную встречу, вызванную новым падением цены на «чёрное золото»: до 70 долларов за баррель на начало июня. Сейчас уже действуют соглашения о сокращении добычи в общей сложности натри миллиона 600 тысяч баррелей. Поэтому далеко не все уверены, что ОПЕК пойдёт на новое сокращение. Так, в Иране не исключают, наоборот, увеличения добычи, чтобы компенсировать ущерб от санкций.