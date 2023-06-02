Euronews

В Кишеневе, на полях саммита Европейского политического сообщества, лидеры Армении, Азербайджана, Германии, Франции и глава Евросовета обсудили вопросы безопасности жителей Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества.

Они обсудили вопросы, касающиеся разблокирования региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитации и обеспечения безопасности границ между двумя странами, соглашения о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимости соблюдения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, а также обмен пленных и другие гуманитарные проблемы.

"Предметная дискуссия. После Праги и Брюсселя мы продолжили обсуждение всех элементов нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Важно выполнять взятые на себя обязательства", - написал в Twitter Шарль Мишель.

Следующая встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля планируется 21 июля в Брюсселе.