Борьба с пластиковым мусором в океане: за и против

Несколько проектов сегодня занимаются очисткой поверхности океанов и рек от пластикового мусора. Насколько эффективен такой подход и не скрывает ли он проблему большего масштаба?

Пластиковым мусором загрязнен весь мир. В компонентах нашей пищи, на берегах наших рек... Следы его обнаружены даже в нашей крови.

В масштабе планеты пластик сегодня образует "шестой континент" в Тихом океане, который в три раза больше Франции.

Но есть организация, которая обозначила своей миссией полную очистку Большого мусорного пятна в Тихом океане с помощью гигантских сетей, которые тянут за собой грузовые лодки. Участники проекта "Очистка океанов" утверждают, что с 2021 года им удалось собрать более 200 тонн пластика. Это около 0,25% от общего объёма мусора.

"Речь только о пластике на поверхности океана, причём, это лишь небольшая часть, меньше 1% от того, что на самом деле плавает в океане, - рассказывает морской биолог Института Альфреда Вегенера Мелани Бергманн. _-_Поэтому очистка требует, конечно, больших усилий. Основная мысль здесь в том, что мы можем использовать технологии для решения этого системного кризиса. Но в конце концов, мы должны "затянуть пояса", чтобы меньше производить и меньше потреблять".

Как положить конец постоянно растущему производству изделий из пластика? Именно в этом цель будущего международного договора, который готовит ООН, и который должен вступить в силу к 2025 году.

Но если сосредоточиться только на очистке вод от пластика, который уже находится в океане, то взгляд на проблему окажется искаженным, считает учёный из новозеландского Университета Мэсси:

"Такие компании, как Coca-Cola, любят проекты, подобные "Очистке океанов", именно по той причине, что они могут сказать: "Смотрите, мы даём деньги на дело, которое поможет решить проблему загрязнения океана пластиком", - сетует содиректор Центра исследований политической экологии университета Мэсси Сай Тэйфл. - Для них это, по сути, способ сохранить текущую бизнес-модель, сохранить такой же объём загрязнения, какой они провоцируют сегодня, использовать такое же количество углеводородов, что и сейчас."

Участники проекта "Очистка океанов" считают критику в свой адрес неоправданной, ведь собственным примером и накопленным опытом проект может вызвать в других желание перемен.

"Мы - организация, ориентированная на действие, - поясняет главный юрисконсульт проекта и директор по глобальным связям с общественностью Жао Рибейро-Бидауи. -Мы не занимаемся пропагандой. Мы просто хотим делать свою работу. Мы хотим очистить океан от плавающего в нем пластика и предотвратить попадание в воду еще большего объёма пластика. Мы сосредоточены на разработке решений, технологий, систем, которые позволяют нам выполнять нашу миссию."

Другие инициативы занимаются проблемой плавающего пластикового мусора в реках и океане с разной степенью успеха. Менее дорогостоящий и, безусловно, более низкотехнологичный способ - ручное удаление пластика, выброшенного на берег. Это тем не менее, - проверенный метод предотвращения попадания большего количества пластика в мусорные пятна на поверхности океана.

Всем знакомы печальные кадры черепах с застрявшим в клюве пластиком или птиц, поедающих рыболовные снасти. Несколько проектов сегодня предлагают решения по очистке океана от плавающего пластика. Такая инициатива, хотя и заслуживает поддержки, может показаться ложным решением более масштабной проблемы.