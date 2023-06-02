Второй рейд в Белгородскую область: что это было?

Повторный рейд проукраинских отрядов в Белгородской области РФ - операция запугивания российских властей или предвестник украинских контрнаступательных операций?

Силы всероссийского проукраинского "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", согласно сообщениям СМИ, 1 июня провели еще один рейд в Белгородскую область.

Американский "Институт изучения войны" (ISW) сообщает: на геолокационных кадрах видно, что предполагаемые участники легиона "Свобода России" действуют в районе Новой Таволжанки, в 3,5 км от российско-украинской границы и в Шебекино, в 7 км от границы.

Рейды, согласно доктрине армии США, представляют собой мелкомасштабные штурмовые операции с быстрым проникновением на вражескую территорию для получения информации, уничтожения вражеских сил или разрушения объектов.

Рейды заканчиваются плановым выводом войск из узко определенной целевой зоны и не направлены на установление долгосрочного контроля над территорией.

Согласно ISW, "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" не предпринимали серьезных попыток установить контроль над частями Белгородской области ни 1 июня, ни во время рейда 22 мая, несмотря на заявленную цель захвата российской территории".

И все же, согласно обновленным данным британской разведки, Минобороны России прибегло к развертыванию на собственной территории всего спектра военной огневой мощи, включая боевые вертолеты и термобарические ракетные установки.

Российское командование сейчас стоит перед острой дилеммой: укреплять ли оборону в приграничных регионах России или усиливать свои рубежи в оккупированной Украине.

Губернатор Белгородской области заявил, что российские чиновники эвакуировали 200 детей и планируют эвакуировать еще 600.

По данным ISW, Кремль пытается использовать эти рейды для поддержки продолжающихся информационных операций, цель которых - представить войну в Украине как экзистенциальную и заручиться внутренней поддержкой для затяжной войны.

Некоторые российские военные блогеры использовали ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства, в то время как другие утверждали, что небольшие рейды - это предвестники украинских контрнаступательных операций.