В Праге появится первый климатически-нейтральный район

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Чехия на пути к декарбонизации. В столице страны строится экологический район, рассчитанный на 25 тысяч жителей

Прага планирует крупный проект по декарбонизации - строительство первого в городе климатически-нейтрального района, не зависящего от газа или угля.

Согласно плану, утвержденному Пражским городским советом, экологический квартал может быть создан на самом крупном участке вблизи центра города - в районе Бубны-Заторы.

Михал Гроза, советник по инфраструктуре: "Мы выполним климатический план Праги до 2030 года. При этом мы значительно снизим нашу зависимость от российского газа, потому что мы сэкономим около 29 миллионов кубометров газа".

Проект также предполагает использование тепла сточных вод. На Центральной станции очистки сточных вод в Бубенече будет создан так называемый "Энергоцентр" с насосами большой мощности.

Сейчас очистные сооружения ежесекундно перерабатывают 3 кубометра воды, температура которой не опускается ниже 15 градусов Цельсия круглый год.

Павел Валек, Пражская водохозяйственная компания: "Мы можем нагревать воду до 110 градусов с помощью мощных тепловых насосов и подавать эту энергию в систему горячего водоснабжения".

Новый район Бубны-Заторы занимает площадь более 100 гектаров. Здесь будут построены 11 тысяч квартир, рассчитанные на 25-ть тысяч жителей.

Иржи Скацель, Euronews: "Энергоцентр" построят прямо здесь. Комплекс должен быть готов к концу этого десятилетия. Он обеспечит электроэнергией примерно пятую часть города".