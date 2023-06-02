Венгрия: студенты протестуют против закона, лишающего учителей статуса госслужащих

Euronews

Участники акции протеста в Будапеште встали на защиту учителей. Демонстранты требуют повышения зарплаты преподавателям и улучшения условий труда

В венгерской столице и еше пятнадцати городах страны прошли протесты против закона, лишающего учителей статуса государственных служащих.

В Будапеште около 1500 манифестантов собрались у здания Министерства внутренних дел. По словам участников акции, так называемый закон о статусе ухудшит условия труда преподавателей и значительно увеличит их рабочую нагрузку.

Демонстрация состоялась после серии митингов и забастовок учителей с требованием повышения заработной платы.

_"Я регулярно выхожу на акции протеста. Я считаю неприемлемым, что в нашей школе почти не осталось учителей, и, что какие бы акции не проводились, ответом является не улучшении, а ухудшение ситуации. _Этот закон называют также законом о мести. Это не случайно", -говорит участник акции.

Марта, студентка университета:"Важно не рассматривать это как частный случай, как проблему учителей, проблему всего нескольких тысяч человек. Важно формировать социальную солидарность, к которой мы можем прийти вместе ради наших общих целей".

По окончании демонстрации несколько человек забрались на здание МВД и обклеили его стены стикерами. На этот раз столкновений между манифестантами и полицией не произошло.