Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал политику Кремля в Украине "настоящим провалом" и осудил действия президента Владимира Путина, которые привели к "значительному сокращению могущества России".

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал политику Владимира Путина в ходе поездки в Финляндию. В речи, полной упреков в адрес российского президента, Блинкен назвал российское вторжение в Украину "настоящим провалом" и "агрессией, которая объединила Запад" и ослабила Россию.

"Хочу сделать особый акцент на том, что путинская агрессия против Украины стала стратегическим провалом, значительно сократив могущество России, ее интересы и влияние на годы вперед," - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Скандинавские соседи России, Финляндия и Швеция, решили вступить в НАТО после вторжения в Украину, которое, по словам Блинкена, заставило США более внимательно отнестись и к "угрозе" со стороны Китая, который настаивает на том, что хочет стать посредником в украинском конфликте, пока не слишком поздно.

"Риск эскалации войны все еще остается высоким. В настоящее время война все еще продолжается и обостряется," - сказал спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

По возвращении в Пекин из Украины, китайский чиновник призвал мировые правительства "прекратить посылать оружие на поле боя", чтобы можно было провести мирные переговоры. Хотя Ли Хуэй не стал отмечать какой-либо прогресс, которого он добился в результате своей миссии.