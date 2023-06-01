Беспорядки и столкновения с полицией в Германии после приговора студентке в Дрездене

В Германии вспыхнули массовые протесты, переросшие в некоторых городах в беспорядки и столкновения с полицией, после вынесения приговора по делу Лины Э., которую признали виновной в нападениях на неонацистов и участии в преступном сообществе.

В Германии сотни людей вышли на улицы в знак протеста против вынесенного 31 мая в Дрездене приговора 28-летней студентке Лине Э., которую суд признал виновной в нападениях на ультраправых и участии в преступном сообществе.

Несколько сотен протестующих прошли маршем по Дрездену, демонстрации солидарности состоялись в Берлине и Гамбурге, а в Бремене акция завершилась столкновениями с полицией.

Суд назначил студентке наказание в виде пяти лет и трех месяцев тюремного заключения.

Через несколько часов после оглашения приговора она была освобождена из-под стражи так, как провела два с половиной года в предварительном заключении.

Трое других обвиняемых в возрасте от 28 до 37 лет получили тюремные сроки до трех лет и трех месяцев. Они также были признаны виновными в нанесении опасных телесных повреждений, порче имущества и кражах.

Суд постановил, что подсудимые нападали на представителей неонацистских группировок и людей, которых они принимали за неонацистов.

Федеральная прокуратура Германии требовала восемь лет тюрьмы для Лины Э. и сроки до четырех лет для других обвиняемых.